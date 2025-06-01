«В следующий раз возьму с собой платочки». Ферстаппен ответил на критику Расселла

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о критике со стороны пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Ладно, в следующий раз я захвачу с собой платочки. У него своё мнение, у меня своё. Честно говоря, лучше сосредоточиться на гонке, которая шла вполне нормально до появления автомобиля безопасности. Поговорить с Расселлом? Мне нечего сказать. В жизни не стоит сожалеть о слишком многих вещах, ведь мы живём только один раз», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, после Гран-при Испании отставание Ферстаппена от лидера, пилота «Макларена» Оскара Пиастри составляет 49 очков.