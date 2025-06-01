«В следующий раз возьму с собой платочки». Ферстаппен ответил на критику Расселла
Поделиться
Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о критике со стороны пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455
«Ладно, в следующий раз я захвачу с собой платочки. У него своё мнение, у меня своё. Честно говоря, лучше сосредоточиться на гонке, которая шла вполне нормально до появления автомобиля безопасности. Поговорить с Расселлом? Мне нечего сказать. В жизни не стоит сожалеть о слишком многих вещах, ведь мы живём только один раз», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
Напомним, после Гран-при Испании отставание Ферстаппена от лидера, пилота «Макларена» Оскара Пиастри составляет 49 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2025
-
22:19
-
21:46
-
21:39
-
21:01
-
20:29
-
20:19
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:38
-
19:23
-
19:18
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:18
-
18:10
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:39
-
17:08
-
16:54
-
16:30
-
16:09
-
15:21
-
14:53
-
13:55
-
13:07
-
12:58
-
12:31
-
12:12
-
11:30
-
11:12