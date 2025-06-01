Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В следующий раз возьму с собой платочки». Ферстаппен ответил на критику Расселла

«В следующий раз возьму с собой платочки». Ферстаппен ответил на критику Расселла
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о критике со стороны пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Ладно, в следующий раз я захвачу с собой платочки. У него своё мнение, у меня своё. Честно говоря, лучше сосредоточиться на гонке, которая шла вполне нормально до появления автомобиля безопасности. Поговорить с Расселлом? Мне нечего сказать. В жизни не стоит сожалеть о слишком многих вещах, ведь мы живём только один раз», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, после Гран-при Испании отставание Ферстаппена от лидера, пилота «Макларена» Оскара Пиастри составляет 49 очков.

Материалы по теме
Безумие чемпиона Ф-1: Ферстаппен из мести врезался в соперника. Это не дисквалификация?
Безумие чемпиона Ф-1: Ферстаппен из мести врезался в соперника. Это не дисквалификация?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android