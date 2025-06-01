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«Манёвр разозлившегося таксиста». Вольф — об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

«Манёвр разозлившегося таксиста». Вольф — об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал действующего и четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за инцидент с Джорджем Расселлом.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Надо проверить телеметрию. Если он сделал это, потому что был движим злостью, то это не хорошо. Было похоже на манёвр разозлившегося таксиста», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Напомним, Макс Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

Ранее чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что за подобный инцидент Ферстаппен должен был получить дисквалификацию.

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