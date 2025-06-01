«Манёвр разозлившегося таксиста». Вольф — об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал действующего и четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за инцидент с Джорджем Расселлом.

«Надо проверить телеметрию. Если он сделал это, потому что был движим злостью, то это не хорошо. Было похоже на манёвр разозлившегося таксиста», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Напомним, Макс Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

Ранее чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что за подобный инцидент Ферстаппен должен был получить дисквалификацию.