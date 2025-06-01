«Обсудим внутри команды». Хорнер — об инциденте Ферстаппена и Расселла

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги гонки Гран-при Испании и затронул ситуацию с инцидентом между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом.

«Судя по тому, как развивалась гонка, мы решили использовать стратегию трёх остановок и приняли решение сделать это довольно рано. Преимущество в темпе и шинах, которое было у «Макларена» в прямой борьбе с нами, означало, что нам нужно рисковать. Мы провели первый пит-стоп рано, а «Макларен» приняли решение останавливаться дважды, так что наша стратегия выглядела как самая быстрая. Мы пошли на потенциальный андеркат с Максом, но в итоге использовали все свои средние и мягкие составы.

Машина безопасности появилась в неподходящее время для нашей стратегии, так что мы должны были либо остаться на старых шинах и оказаться уязвимыми на рестарте, либо рискнуть с комплектом «харда». Мы приняли лучшее решение на тот момент, используя имевшуюся у нас информацию.

После этого был контакт с Джорджем, за который судьи выписали штраф Максу. Это то, что мы обсудим внутри команды более подробно. Разочаровывающий результат, потому что сегодня мы вполне могли претендовать на подиум», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба команды.