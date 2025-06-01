Кирквуд выиграл Гран-при Детройта IndyCar, гонка прерывалась красными флагами из-за аварии

Пилот команды Andretti Global Кайл Кирквуд выиграл Гран-при Детройта — 7-й этап сезона IndyCar 2025 года. Для Кирквуда это четвёртая в карьере и вторая в текущем сезоне победа — ранее в этом году он выиграл Гран-при Лонг-Бич.

С поул-позиции стартовал Колтон Херта, однако после первых пит-стопов его обогнал Кирквуд, перехвативший инициативу в гонке. На 67-м круге гонка была прервана аварией Каллума Айлотта — механики Prema на пит-стопе на закрепили переднее левое колесо, из-за чего британец в первом же повороте по прямой врезался в отбойник.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Большинство пилотов воспользовались жёлтыми флагами, чтобы провести последние дозаправки, а на первые позиции вышли Сантино Ферруччи, Киффин Симпсон и Маркус Армстронг, которые совершили финальные пит-стопы чуть раньше — за два круга до вылета Айлотта. На 73-м круге произошла ещё одна авария: Дэвид Малукас ошибся на торможении и впечатал в отбойник Алекса Палоу.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

На рестарте после этого эпизода Кирквуд опередил Армстронга и Симпсона, в борьбе с которым повредил переднее антикрыло, а на 78-м круге прошёл Ферруччи и вернулся в лидеры. После этого гонка вновь была прервана: на 84-м круге треснула подвеска на машине Луи Фостера, после чего неуправляемый болид на высокой скорости выбил Феликса Розенквиста. Шведу понадобилась помощь медиков, а гонку остановили красными флагами, чтобы восстановить заграждения.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Финальный рестарт был дан за 11 кругов до финиша. Кирквуд уверенно оторвался от пелотона и выиграл гонку, Ферруччи финишировал вторым, а Херта занял третье место, выдержав на последних кругах прессинг Уилла Пауэра. Экс-пилоты Формулы-1 Александер Росси и Маркус Эрикссон заняли 10-е и 13-е места соответственно.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман после старта с 22-й позиции прорвался на 16-ю строчку. Это лучший финиш Шварцмана и команды Prema в текущем сезоне.

IndyCar. Гран-при Детройта (топ-10):

1. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 100 кругов

2. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +3.5 сек

3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +4.9

4. Уилл Пауэр (Team Penske) +5.4

5. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +6.2

6. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +8.5

7. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +9.1

8. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +9.7

9. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +18.7

10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +19.4

…16. Роберт Шварцман (Prema Racing) +29.0.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Алекс Палоу, однако его отрыв от Пато О’Уорда сократился до 90 очков. Кайл Кирквуд отыграл две позиции и поднялся на третью строчку, Кристиан Лундгор откатился на четвёртое место, а топ-5 замыкает Уилл Пауэр. Роберт Шварцман опередил Луи Фостера и поднялся на 22-ю позицию. Каллум Айлотт по-прежнему занимает 26-е место.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 311 очков

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 221

3. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 209

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 205

5. Уилл Пауэр (Team Penske) — 175

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 175

7. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 173

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 164

9. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 157

10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 144

…22. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 79.

Следующий этап IndyCar — гонка Bommarito Automotive Group 500 — пройдёт на овале в Мэдисоне, штат Иллинойс 15 июня.