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Как должны были наказать Ферстаппена за аварию с Расселлом в пятом повороте?

Как должны были наказать Ферстаппена за аварию с Расселлом в пятом повороте?
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Редакция «Чемпионата» предлагает читателям сайта принять участие в очередном опросе. Незадолго до финиша гонки Гран-при Испании пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил приказ по радио пропустить вперёд представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла после их прежней борьбы на рестарте. Рассерженный нидерландец затормозил перед пятым поворотом, однако затем вновь разогнался и задел болид «Мерседеса». Позднее стюарды наказали Ферстаппена за этот эпизод 10 секундами штрафа, из-за чего он опустился с пятого места на 10-е.

Как вы считаете, верное ли наказание вынесли стюарды или Макса нужно было оштрафовать по-другому. Либо, возможно, это вообще был гоночный инцидент, в котором Ферстаппен не заслуживал штрафа?

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