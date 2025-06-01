Дэвидсон: Ферстаппен намеренно врезался в Расселла

Бывший гонщик Формулы-1, аналитик Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался относительно инцидента между четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании.
«Я не понимаю, почему Макс замедлился после четвёртого поворота, а потом вдруг решил, что не будет никого пропускать. Он вошёл в поворот на большой скорости, не потерял контроль, а затем просто сильно врезался в «Мерседес». Джордж тут же по радио спросил, что это было. Я думаю, это намеренная авария. И мне не нравится видеть подобное. За всё, что было до этого момента, я не могу винить Макса», — приводит слова Энтони Дэвидсона Sky Sports.
Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.
- 1 июня 2025
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