В «Астон Мартин» пока не думают о замене Стролла на Гран-при Канады

Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак высказался о ситуации с возможной заменой пилота команды Лэнса Стролла на его домашнем этапе, Гран-при Канады, из-за травмы руки.

«Нам нужно подождать и посмотреть, что принесут следующие несколько дней. Насколько мне известно, в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты и обследования. В Канаде для нас всё довольно просто. План «А» — посадить за руль Лэнса. Если этого сделать не выйдет, то нам нужен план «Б», но цель состоит в том, чтобы сначала убедиться, что план «А» сработает. Пока мы не думаем о замене. Ждём и смотрим, что принесут следующие несколько дней, а затем примем решение», — приводит слова Майка Крака Motorsport-Total.

Напомним, Стролл снялся с гонки в Испании из-за болей в запястье.