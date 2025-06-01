В «Астон Мартин» пока не думают о замене Стролла на Гран-при Канады

Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак высказался о ситуации с возможной заменой пилота команды Лэнса Стролла на его домашнем этапе, Гран-при Канады, из-за травмы руки.
«Нам нужно подождать и посмотреть, что принесут следующие несколько дней. Насколько мне известно, в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты и обследования. В Канаде для нас всё довольно просто. План «А» — посадить за руль Лэнса. Если этого сделать не выйдет, то нам нужен план «Б», но цель состоит в том, чтобы сначала убедиться, что план «А» сработает. Пока мы не думаем о замене. Ждём и смотрим, что принесут следующие несколько дней, а затем примем решение», — приводит слова Майка Крака Motorsport-Total.
Напомним, Стролл снялся с гонки в Испании из-за болей в запястье.
- 1 июня 2025
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