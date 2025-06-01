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«Гоночный инцидент». Марко — о столкновении Ферстаппена и Расселла

«Гоночный инцидент». Марко — о столкновении Ферстаппена и Расселла
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался относительно инцидента между четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Мы должны предоставить это стюардам и всем, кто в этом участвовал, но я бы скорее расценил это как гоночный инцидент. Это была очень напряжённая ситуация. Понятно, что он расстроен, когда так борется. Он хорошо шёл до появления машины безопасности, а потом вместо подиума финишировал лишь пятым», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

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