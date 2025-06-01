«Гоночный инцидент». Марко — о столкновении Ферстаппена и Расселла

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался относительно инцидента между четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании.

«Мы должны предоставить это стюардам и всем, кто в этом участвовал, но я бы скорее расценил это как гоночный инцидент. Это была очень напряжённая ситуация. Понятно, что он расстроен, когда так борется. Он хорошо шёл до появления машины безопасности, а потом вместо подиума финишировал лишь пятым», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.