Сайнс: худший уикенд с момента моего перехода в «Уильямс»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги гонки Гран-при Испании, в которой он финишировал на 14-й позиции.

«У нас не было ни темпа, ни везения. Это был худший уикенд с момента моего перехода в «Уильямс». Когда мне удавалось проехать несколько кругов по чистому воздуху, темп был неплохим. Но мы слишком много потеряли в квалификации и из-за замены крыла. Если бы всё прошло идеально, мы бы набрали максимум одно или два очка. Не скажу, что мы потеряли контроль, но это никогда не была лучшая для нас трасса», — приводит слова Карлоса Сайнса Marca.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.