Сайнс: худший уикенд с момента моего перехода в «Уильямс»
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги гонки Гран-при Испании, в которой он финишировал на 14-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455
«У нас не было ни темпа, ни везения. Это был худший уикенд с момента моего перехода в «Уильямс». Когда мне удавалось проехать несколько кругов по чистому воздуху, темп был неплохим. Но мы слишком много потеряли в квалификации и из-за замены крыла. Если бы всё прошло идеально, мы бы набрали максимум одно или два очка. Не скажу, что мы потеряли контроль, но это никогда не была лучшая для нас трасса», — приводит слова Карлоса Сайнса Marca.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
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