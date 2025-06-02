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Алонсо: мне приходится изобретать обгоны в неожиданных местах

Алонсо: мне приходится изобретать обгоны в неожиданных местах
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал итоги Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Я думаю, все обгоны, которые я сделал, были на внешней траектории третьего поворота, что не является традиционным местом, но мне приходится изобретать обгоны в сложных местах. В Имоле это был выход из седьмого поворота, где я сделал все обгоны.

Я хотел бы просто открывать DRS, но я открываю DRS и соперники просто улетают от меня. Поэтому нам нужно улучшить нашу максимальную скорость, нам нужно улучшить контроль износа. Моя левая передняя покрышка закончилась через пять кругов. Это была чрезвычайно сложная гонка, и, как я уже сказал, вчера я чувствовал себя намного лучше. Я чувствую себя конкурентоспособным, и в гонке я вижу, что нам ещё многое предстоит сделать, так что нам нужно прогрессировать», — приводит слова Алонсо Marca.

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