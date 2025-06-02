Хорнер ответил на слова Росберга о том, что Ферстаппена должны были отстранить в Испании

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на заявление чемпиона мира и аналитика Нико Росберга, согласно которому голландца Макса Ферстаппена должны были дисквалифицировать на Гран-при Испании.

Напомним, Росберг посчитал, что Ферстаппен намеренно столкнулся с британцем Джорджем Расселлом из «Мерседеса» в гонке, и заявил, что должен был быть показан чёрный флаг.

«Нико довольно сенсационен в своих комментариях. Я оставлю всё как есть», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и откатился на 10-ю позицию. Это худший результат голландца в сезоне.