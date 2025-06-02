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Хэмилтон — о выступлении на Гран-при Испании: худшая гонка, в которой я участвовал

Хэмилтон — о выступлении на Гран-при Испании: худшая гонка, в которой я участвовал
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о выступлении на минувшем Гран-при Испании. Напомним, британец стал шестым.

Motorsport. По-видимому, вам не удалось удержать отрыв. Машина чувствует себя лучше на каком-то определённом этапе гонки или дело в соперниках?

Хэмилтон. Понятия не имею, почему вы так говорите.

Motorsport. Никаких предположений, учитывая ваш опыт?

Хэмилтон. Это худшая гонка, в которой я участвовал.

Motorsport. Можете ли извлечь какие-либо позитивные моменты из уикенда? Какой план на период до Канады? Над чем вы будете работать с командой, будете ли работать на симуляторе?

Хэмилтон. Я собираюсь сделать это.

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