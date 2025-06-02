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Хельмут Марко высказался о тактике Макса Ферстаппена на Гран-при Испании

Хельмут Марко высказался о тактике Макса Ферстаппена на Гран-при Испании
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о тактике пилота команды голландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Испании.

«Мы поняли, что должны были рисковать, чтобы иметь хоть какой-то шанс. И это были три пит-стопа. К несчастью, в конце помешал сейфти-кар. У нас остался только «хард», и это был определённо неподходящий состав. Эти шины особенно плохи для прогрева.

На рестарте мы увидели, что Максу пришлось уклоняться от инцидента. Такова жизнь – если рискнуть, всё может пойти по иному сценарию. Макс, очевидно, понял, что у него нет сцепления из-за шин, он почти потерял контроль. А затем произошёл инцидент с Леклером», — приводит слова Марко Sky Germany.

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