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Норрис — об ужесточении требований к гибким крыльям: ничего не изменилось

Норрис — об ужесточении требований к гибким крыльям: ничего не изменилось
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что ужесточение требований Международной автомобильной федерации (ФИА) к проверке гибких крыльев не повлияло на расстановку сил в чемпионате.

«Команда отлично работает. У нас хорошие конкуренты. Было много жалоб на нашу машину, была введена директива, но ничего не изменилось.

Команда проделала очень хорошую работу, чтобы дать нам универсальную машину, лучшую машину на решётке. И мы очень гордимся тем, что можем гоняться на этих машинах каждый уикенд. Так что это заслуга команды», — приводит слова Норриса издание RaceFans.

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