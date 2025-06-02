Ферстаппен извинился за выступление на Гран-при Испании

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен извинился за выступление на минувшем Гран-при Испании.

«У нас была отличная стратегия и хорошая гонка в Барселоне, пока не появился сейфти-кар. Наш выбор шин и определённые ситуации после сейфти-кара ещё сильнее меня раздражили, что привело к решению, которое не было правильным, этого не должно было происходить. Я всегда отдаю все ради команды, но иногда эмоции могут зашкаливать. Мы вместе добиваемся побед и вместе терпим неудачи. До встречи в Монреале», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Материалы по теме Хорнер ответил на слова Росберга о том, что Ферстаппена должны были отстранить в Испании

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы