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Георгий Бибаев и Тимофей Добровольский стали победителями 3-го этапа RDS Open в Москве

В Москве завершился третий этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Ниже представлены результаты.

RDS Open 2025. 3-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт.

ТОП-3, зачёт PRO

1. Георгий Бибаев (г. Москва) — 252 балла.

2. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 195 баллов.

3. Егор Губин (г. Москва) — 150 баллов.

ТОП-3, зачёт NXT

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 267 баллов.

2. Артур Зеленый (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 202 балла.

3. Владимир Афанасьев, (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 160 баллов.

RDS Open 2025. 3-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт.

1. «STAR PЁR STARS AIMOL» — 520 баллов.

2. «Tamashi Культура Заноса 2» — 234 балла.

3. «Tamashi Культура Заноса» — 229 баллов.

RDS Open 2025. Личный зачёт.

ТОП-3. Зачёт PRO

1. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 539 баллов.

2. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 476 баллов.

3. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 353 балла.

ТОП-3. Зачёт NXT

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 801 балл.

2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 541 балл.

3. Владимир Афанасьев, (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 487 баллов.

Следующий этап RDS Open пройдёт 21 и 22 июня в Нижнем Новгороде на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing).