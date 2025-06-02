Георгий Бибаев и Тимофей Добровольский стали победителями 3-го этапа RDS Open в Москве

В Москве завершился третий этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Ниже представлены результаты.
RDS Open 2025. 3-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт.
ТОП-3, зачёт PRO
1. Георгий Бибаев (г. Москва) — 252 балла.
2. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 195 баллов.
3. Егор Губин (г. Москва) — 150 баллов.
ТОП-3, зачёт NXT
1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 267 баллов.
2. Артур Зеленый (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 202 балла.
3. Владимир Афанасьев, (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 160 баллов.
RDS Open 2025. 3-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт.
1. «STAR PЁR STARS AIMOL» — 520 баллов.
2. «Tamashi Культура Заноса 2» — 234 балла.
3. «Tamashi Культура Заноса» — 229 баллов.
RDS Open 2025. Личный зачёт.
ТОП-3. Зачёт PRO
1. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 539 баллов.
2. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 476 баллов.
3. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 353 балла.
ТОП-3. Зачёт NXT
1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 801 балл.
2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 541 балл.
3. Владимир Афанасьев, (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 487 баллов.
Следующий этап RDS Open пройдёт 21 и 22 июня в Нижнем Новгороде на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing).