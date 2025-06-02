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«Недоумение». Туррини отреагировал на то, что Хюлькенберг обогнал Хэмилтона в Испании

«Недоумение». Туррини отреагировал на то, что Хюлькенберг обогнал Хэмилтона в Испании
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Известный итальянский обозреватель Лео Туррини прокомментировал выступление пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании.

«Самое яркое впечатление в Барселоне, если не считать выходки раздражённого Ферстаппена, это невероятный обгон, который Хэмилтон потерпел от рук его почти ровесника Нико Хюлькенберга. Теперь Халк гоняется на машине часто критикуемого Маттиа Бинотто, бывшего босса в Маранелло. Эта машина станет «Ауди», но сейчас это остатки «Заубера».

И тот факт, что Хэмилтон, с его историей, не справился с работником Бинотто, вызывает недоумение. Складывается ощущение, что мечты «Феррари» прокляты посредственностью, которая всех раздражает. Как долго мы будем считать такую реальность нормой?» — написал Туррини в своём блоге.

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