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Вассёр отреагировал на недовольство Хэмилтона после Гран-при Испании

Вассёр отреагировал на недовольство Хэмилтона после Гран-при Испании
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на негативные комментарии пилота команды британца Льюиса Хэмилтона после Гран-при Испании.

«Журналисты достаточно опытны, чтобы не делать выводов после первых слов гонщика. Полемика возможна, но не в этом случае.

Думаю, что 70% гонки мы провели впереди Расселла. И я не уверен, что Расселл назвал гонку катастрофой. На последнем отрезке, перед сейфти-каром, у нас возникла проблема с машиной, и результат не получился хорошим. Однако он проехал 45 кругов впереди Расселла», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

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