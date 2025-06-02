Оруджев поддержал мнение Росберга, что Ферстаппена стоило дисквалифицировать

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона Формулы-1 голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Испании.

«Макс теряет голову, когда всё начинает идти сильно против него. Он явно заслуживал ну уж не просто десять секунд за умышленный въезд в соперника. Думаю, сделал бы такое тот же Бортолето, наказание было бы сильно суровее. Вообще, согласен с Нико Росбергом. Шумахера сняли со всего чемпионата в 1997-м, а тут 10 секунд. Здесь, конечно, никто не сошёл, но и там сошёл сам виновник. Но это же ФИА всегда говорит, что итог неважен, а важно само действие. А действие такое же — умышленный контакт с соперником», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».