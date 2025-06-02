Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» был прав, когда перевёл Ферстаппена на «хард»

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о тактике команды Формулы-1 «Ред Булл» на минувшем Гран-при Испании.

«Я бы поехал за новым «хардом». Заехали они, когда до конца было больше десяти кругов. Сейфти-кар был как-то ну очень долго для одной машины в гравии… И всё равно на последнем круге Макс уже приехал к Расселлу на расстояние атаки, так что был бы сейфти-кар два-три круга, а не шесть, и не ошибись Макс на выходе на прямую на рестарте, скорее всего, он бы доехал третьим», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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