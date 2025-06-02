Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» был прав, когда перевёл Ферстаппена на «хард»

Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» был прав, когда перевёл Ферстаппена на «хард»
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о тактике команды Формулы-1 «Ред Булл» на минувшем Гран-при Испании.

«Я бы поехал за новым «хардом». Заехали они, когда до конца было больше десяти кругов. Сейфти-кар был как-то ну очень долго для одной машины в гравии… И всё равно на последнем круге Макс уже приехал к Расселлу на расстояние атаки, так что был бы сейфти-кар два-три круга, а не шесть, и не ошибись Макс на выходе на прямую на рестарте, скорее всего, он бы доехал третьим», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Материалы по теме
Хельмут Марко высказался о тактике Макса Ферстаппена на Гран-при Испании
Материалы по теме
Заслуживал ли Ферстаппен дисквалификации и в чём всё-таки проблема Хэмилтона? Разбор
Эксклюзив
Заслуживал ли Ферстаппен дисквалификации и в чём всё-таки проблема Хэмилтона? Разбор

Авария Макса Ферстаппена на старте виртуальной гонки

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android