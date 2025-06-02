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«Спортивный результат — нулевой». Оруджев — о сложностях Хэмилтона в «Феррари»

«Спортивный результат — нулевой». Оруджев — о сложностях Хэмилтона в «Феррари»
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении семикратного чемпиона Формулы-1 британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Я опять заведу шарманку про возраст Льюиса. Я вижу эту ситуацию вот так. Если Шарль едет на своём пределе, это быстрее, чем Льюис на пределе. Определённо, Льюис с этим не согласен (и как спортсмен почти обязан так считать), в итоге они пробуют другие настройки, да и вообще всё, что можно сделать с машиной. Но в итоге всё равно не будет быстрее относительно того, что может делать Шарль. И обычно отставание увеличивается. Поэтому и выглядит так печально. Шарль — молодой, может чаще ездить на лимите. Тот же Льюис 2007-2016 годов был невероятным. Однако не забываем, что Формула-1 не только про спорт, но и про бизнес. И для бизнеса история Льюис — «Феррари» — это суперприбыльно. Хоть и спортивный результат — нулевой», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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