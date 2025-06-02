«Достаточно посмотреть на руль Шарля». Оруджев высказался о контакте Леклера и Ферстаппена

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал контакт Макса Ферстаппен из «Ред Булл» и Шарля Леклера из «Феррари» в гонке Гран-при Испании.

Напомним, Леклер сместился в сторону на стартовой прямой и допустил столкновение.

«Достаточно просто посмотреть на руль Шарля на прямой, и всё ясно. Там почти 0 движений, а смещение было очень плавным. В общем, на мой взгляд, там и обсуждать нечего», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Победителем Гран-при Испании стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Ферстаппен оказался 10-м.

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