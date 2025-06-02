Хорнер: Ферстаппен извинился за инцидент с Расселлом

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги выступления команды на минувшем Гран-при Испании.

«Мы покидаем Барселону расстроенными, поскольку не смогли получить большего от гонки. Мы атаковали с тремя пит-стопами, это было лучшей стратегией, и нас опередил лишь сейфти-кар. Мы бы не приблизились к Ландо без трёх остановок.

Сейфти-кар появился в неподходящее время, и у нас был выбор – остаться на старых шинах или рискнуть со свежим «хардом». Всегда легко оглядываться назад, однако мы приняли лучшее решение на тот момент. Результат разочаровал, казалось, что Макс легко поднимется на подиум и получит хорошие очки. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселом», — написал Хорнер в социальных сетях.