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Хорнер: Ферстаппен извинился за инцидент с Расселлом

Хорнер: Ферстаппен извинился за инцидент с Расселлом
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги выступления команды на минувшем Гран-при Испании.

«Мы покидаем Барселону расстроенными, поскольку не смогли получить большего от гонки. Мы атаковали с тремя пит-стопами, это было лучшей стратегией, и нас опередил лишь сейфти-кар. Мы бы не приблизились к Ландо без трёх остановок.

Сейфти-кар появился в неподходящее время, и у нас был выбор – остаться на старых шинах или рискнуть со свежим «хардом». Всегда легко оглядываться назад, однако мы приняли лучшее решение на тот момент. Результат разочаровал, казалось, что Макс легко поднимется на подиум и получит хорошие очки. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселом», — написал Хорнер в социальных сетях.

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