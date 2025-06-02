Ральф Шумахер объяснил, почему Ферстаппен мог намеренно врезаться в Расселла в Испании

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла на Гран-при Испании.

По мнению Шумахера, Ферстаппен мог намеренно врезаться в Расселла, поскольку в его контракте, по слухам, есть пункт, позволяющий ему покинуть команду по окончании сезона, если на момент после Гран-при Австрии он будет идти в личном зачёте ниже четвёртого места.

«Вот на что следует обратить внимание… Если этот пункт существует… Почему такие вещи внезапно происходят? Зачем вы подвергаетесь совершенно ненужному штрафу? Возможно, приняв решение для себя, вы больше не хотите, чтобы всё шло своим чередом», — приводит слова Шумахера Sky Germany.