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Пилот Формулы-3 дисквалифицирован после пяти этапов в 2025-м за перебор штрафных баллов

Пилот Формулы-3 дисквалифицирован после пяти этапов в 2025-м за перебор штрафных баллов
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18-летний итальянский гонщик Формулы-3 Никола Лакорте, выступающий за команду «ДАМС», был дисквалифицирован на один этап за перебор штрафных баллов в лицензии всего после пяти этапов младшей серии в 2025 году, сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

После получения 10-секундного штрафа «стоп-энд-гоу» за многократное несоблюдение дельты стюарды пятого этапа в Испании определили, что пилот машины №29 набрал в общей сложности четырнадцать (14) штрафных очков в своём послужном списке. В соответствии со статьей 39.3 Спортивного регламента Формулы-3 ФИА 2025 года, любой гонщик, набравший двенадцать (12) штрафных очков в лицензию, будет отстранён от участия на следующем этапе.

Также по итогам гонки в Испании пилот команды «Роден» Роман Билински получил штраф в 10 секунд за столкновение с Хосе Гарфиасом. Поскольку Роман не смог финишировать, то потеряет пять позиций на следующем этапе.

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