«Полная чушь». Хорнер отреагировал на теорию Ральфа Шумахера про Ферстаппена

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер резко отреагировал на предположение бывшего пилота «Королевских гонок» и эксперта Sky Sports Ральфа Шумахера, заявившего, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен намеренно врезался в Джорджа Расселла из «Мерседеса» в концовке гонки Гран-при Испании, чтобы покинуть австрийский коллектив, так как займёт место в личном зачёте ниже третьего.

«Эта теория — полная чушь. Я давно не слышал ничего более глупого. Макс — гонщик до мозга костей. Он всегда хочет побеждать и никогда бы так не поступил», — приводит слова Хорнера издание Daily Mail.