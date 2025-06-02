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«Полная чушь». Хорнер отреагировал на теорию Ральфа Шумахера про Ферстаппена

«Полная чушь». Хорнер отреагировал на теорию Ральфа Шумахера про Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер резко отреагировал на предположение бывшего пилота «Королевских гонок» и эксперта Sky Sports Ральфа Шумахера, заявившего, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен намеренно врезался в Джорджа Расселла из «Мерседеса» в концовке гонки Гран-при Испании, чтобы покинуть австрийский коллектив, так как займёт место в личном зачёте ниже третьего.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Эта теория — полная чушь. Я давно не слышал ничего более глупого. Макс — гонщик до мозга костей. Он всегда хочет побеждать и никогда бы так не поступил», — приводит слова Хорнера издание Daily Mail.

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