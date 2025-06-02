«Унизительный приказ пустить Леклера». Попов — о темпе Хэмилтона на ГП Испании

Популярный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал выступление семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» на Гран-при Испании, в котором он занял шестое место.

«Что касается Льюиса… Вроде бы и очки есть, но в начале он был медленнее, блокировал Шарля. И в общем достаточно унизительный для него был приказ пустить вперёд Леклера. И не потому, что там разная тактика, или потому, что потом вернут, а просто из-за того, что он медленнее партнёра.

Такое не часто бывает и уж тем более в его адрес. Я не говорю, когда он был там доминатором, а даже когда всерьёз боролся с Алонсо, Баттоном, Росбергом. Не припомню, чтобы такое случалось. Но и это полбеды. Потому что в конце после рестарта Хюлькенберг его проходит на «Кик-Заубере». Это уже был удар.

Но при этом в целом у «Феррари» всё очень неплохо и по итогам они проходят сразу двух соперников в Кубке конструкторов и выходят на второе место. Понятно, что до «Макларена» дико далеко», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.