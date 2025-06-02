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«Унизительный приказ пустить Леклера». Попов — о темпе Хэмилтона на ГП Испании

«Унизительный приказ пустить Леклера». Попов — о темпе Хэмилтона на ГП Испании
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Популярный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал выступление семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» на Гран-при Испании, в котором он занял шестое место.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Что касается Льюиса… Вроде бы и очки есть, но в начале он был медленнее, блокировал Шарля. И в общем достаточно унизительный для него был приказ пустить вперёд Леклера. И не потому, что там разная тактика, или потому, что потом вернут, а просто из-за того, что он медленнее партнёра.

Такое не часто бывает и уж тем более в его адрес. Я не говорю, когда он был там доминатором, а даже когда всерьёз боролся с Алонсо, Баттоном, Росбергом. Не припомню, чтобы такое случалось. Но и это полбеды. Потому что в конце после рестарта Хюлькенберг его проходит на «Кик-Заубере». Это уже был удар.

Но при этом в целом у «Феррари» всё очень неплохо и по итогам они проходят сразу двух соперников в Кубке конструкторов и выходят на второе место. Понятно, что до «Макларена» дико далеко», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.

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