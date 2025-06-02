«Нравятся эти передние крылья». Браун иронично отпраздновал дубль «Макларена» в Испании

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун в социальных сетях прокомментировал победный дубль своего коллектива на девятом этапе «Королевских гонок» в сезоне 2025 года. Оскар Пиастри приехал первым, а его партнёр Ландо Норрис — вторым.

«Мегапилотаж от Оскара и Ландо. Первое и второе место — лучше и быть не может! Отличная стратегия и пит-стопы. Большое спасибо всем, кто остался дома. Мне нравятся эти передние крылья», — написал Браун в социальной сети Х (ранее Twitter).

Комментарий про передние крылья саркастично отсылает на новую директиву, направленную на ужесточение проверки гибкостей этих элементов, поскольку соперники «Макларена», в частности «Ред Булл», считали излишнюю пластичность антикрыльев британцев нелегальными.