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«Нравятся эти передние крылья». Браун иронично отпраздновал дубль «Макларена» в Испании

«Нравятся эти передние крылья». Браун иронично отпраздновал дубль «Макларена» в Испании
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун в социальных сетях прокомментировал победный дубль своего коллектива на девятом этапе «Королевских гонок» в сезоне 2025 года. Оскар Пиастри приехал первым, а его партнёр Ландо Норрис — вторым.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Мегапилотаж от Оскара и Ландо. Первое и второе место — лучше и быть не может! Отличная стратегия и пит-стопы. Большое спасибо всем, кто остался дома. Мне нравятся эти передние крылья», — написал Браун в социальной сети Х (ранее Twitter).

Комментарий про передние крылья саркастично отсылает на новую директиву, направленную на ужесточение проверки гибкостей этих элементов, поскольку соперники «Макларена», в частности «Ред Булл», считали излишнюю пластичность антикрыльев британцев нелегальными.

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