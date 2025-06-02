Леклер объяснил, что его удивило в своём болиде на Гран-при Испании

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о том, что на болиде SF-25 появилась новая проблема, из-за которой его темп после первого пит-стопа стал хуже.

«Первый отрезок оказался очень сильным, потому что у нас была резина, которую мы не использовали вчера. По сути, это новые шины, которые мы не поставили в третьем сегменте, и это изменило ситуацию. А второй отрезок в гонке оказался хуже, чем ожидалось. К счастью, в конце была машина безопасности. В Имоле нам не повезло, а в воскресенье повезло.

Однако я знаю о наших ограничениях. Нам нужно понять, по какой причине темп сильно изменился после первого пит-стопа. Но я почти уверен, что знаю, откуда это взялось. Конечно, это не то, чего я ожидал. Это новшество пришло на этих выходных», — приводит слова Леклера издание Sky Sports.