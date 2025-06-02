«Последствия воспитания Йоса». Попов — о столкновении Ферстаппена и Расселла в Испании

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался об инциденте между четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и британцем Джорджем Расселлом из «Мерседеса» в концовке гонки на Гран-при Испании.

«В «Ред Булл» решили, что раз у них один свежий комплект в наличии — «хард», то давайте его и поставим Максу. Он оказался один против всех-всех-всех на «софте», Естественно, был обречён изначально…

Дальше был первый поворот, где Джордж его «дайвбомбнул». Опять же Макс был этим недоволен. Он срезал и не вернул позицию, думая, что Джордж виноват. Команда велела ему пустить Расселла, и вот у него как бы произошло временное затмение.

Частично, потому что вообще в принципе из-за приказа пустить, во-вторых, он считал, что его выдавили и зачем он должен пускать, ну а в-третьих, это был конкретно Джордж. Мы помним их историю. Так или иначе, вместо того чтобы мстить команде, он решил отомстить лично Расселлу. Замедлился, чтобы пустить его, и, в момент пока он был там, взял и повернул в него. 10 секунд — это минимум того, что считаю справедливым [штрафом]. Я бы дал больше при всём уважении к Максу. Такие моменты нужно карать. Именно такие. Столкновение в борьбе — окей.

Мне за последнее время не понравились два эпизода от Макса — в Мексике [2024-го] с Ландо, и этот с Джорджем. Остальные можно интерпретировать как гоночные эпизоды… кто не без греха. Но вот эти два, наверное, какие-то последствия воспитания Йоса, что ли, я не знаю. Так или иначе — так делать нельзя. И он себе всё испортил. Джорджу — ничего, а вот себе всё испортил. Был бы пятым, а так он 10-й с этим штрафом», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.