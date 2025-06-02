«Был бы резок на его месте». Леклер — о реакции Ферстаппена на обгон в концовке ГП Испании

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о недовольстве Макса Ферстаппена из «Ред Булл» во время рестарта гонки Гран-при Испании, когда монегаск обогнал нидерландца на прямой.

«Я, вероятно, был бы очень резок, если бы всё было наоборот, потому что это борьба за третье место. Вы просто делаете всё возможное, чтобы вернуть себе третье место, и я думаю, он знал, что ему на трассе будет очень сложно с теми шинами, на которых он был. Так что, да, честно говоря, у меня нет никаких особых ощущений по этому поводу.

Так что у нас была гоночная борьба. А потом я попытался обогнать «Макларен», немного отклонился влево. Казалось, он вообще не хотел двигаться. И мы немного соприкоснулись, но ничего особенного не произошло», — приводит слова Леклера издание GPblog.