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«Был бы резок на его месте». Леклер — о реакции Ферстаппена на обгон в концовке ГП Испании

«Был бы резок на его месте». Леклер — о реакции Ферстаппена на обгон в концовке ГП Испании
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о недовольстве Макса Ферстаппена из «Ред Булл» во время рестарта гонки Гран-при Испании, когда монегаск обогнал нидерландца на прямой.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Я, вероятно, был бы очень резок, если бы всё было наоборот, потому что это борьба за третье место. Вы просто делаете всё возможное, чтобы вернуть себе третье место, и я думаю, он знал, что ему на трассе будет очень сложно с теми шинами, на которых он был. Так что, да, честно говоря, у меня нет никаких особых ощущений по этому поводу.

Так что у нас была гоночная борьба. А потом я попытался обогнать «Макларен», немного отклонился влево. Казалось, он вообще не хотел двигаться. И мы немного соприкоснулись, но ничего особенного не произошло», — приводит слова Леклера издание GPblog.

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