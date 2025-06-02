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Пиастри рассказал, что внесло непредсказуемость в Гран-при Испании

Пиастри рассказал, что внесло непредсказуемость в Гран-при Испании
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» подвёл итоги Гран-при Испании, в котором одержал победу, а его напарник Ландо Норрис занял второе место.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Из-за большого количества трафика и синих флагов гонка проходила чуть более непредсказуемо, чем мне бы хотелось. Но я чувствовал, что в значительной степени контролирую ситуацию, и мог увеличить темп, когда это было необходимо. Так что да, это были действительно сильная гонка и насыщенный уикенд для нас.

Я думаю, мы действительно хорошо справились со всеми задачами в этой гонке: придерживались нашей стратегии, не отвлеклись на тактику «Ред Булл» с тремя пит-стопами, а сами провели хорошие остановки. Да, я думаю, мы просто хорошо поработали во всём», — приводит слова Пиастри издание GPblog.

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