Пиастри рассказал, что внесло непредсказуемость в Гран-при Испании

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» подвёл итоги Гран-при Испании, в котором одержал победу, а его напарник Ландо Норрис занял второе место.
«Из-за большого количества трафика и синих флагов гонка проходила чуть более непредсказуемо, чем мне бы хотелось. Но я чувствовал, что в значительной степени контролирую ситуацию, и мог увеличить темп, когда это было необходимо. Так что да, это были действительно сильная гонка и насыщенный уикенд для нас.
Я думаю, мы действительно хорошо справились со всеми задачами в этой гонке: придерживались нашей стратегии, не отвлеклись на тактику «Ред Булл» с тремя пит-стопами, а сами провели хорошие остановки. Да, я думаю, мы просто хорошо поработали во всём», — приводит слова Пиастри издание GPblog.
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