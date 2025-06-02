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Другович готов отказаться от гонки в Ле-Мане, чтобы заменить Стролла на ГП Канады Ф-1

Другович готов отказаться от гонки в Ле-Мане, чтобы заменить Стролла на ГП Канады Ф-1
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25-летний бразильский пилот чемпион Формулы-2 в 2022 Фелипе Другович, являющийся резервным гонщиком команды Формулы-1 «Астон Мартин», готов отказаться от участия в «24 часа Ле-Мана», чтобы заменить Лэнса Стролла на Гран-при Канады. Напомним, Стролл был снят с Гран-при Испании сразу после квалификации из-за болей в руках, которые он сломал в 2023 году.

«На данный момент я даже не знаю точно, как всё будет происходить дальше. Прежде всего, мы должны пожелать Лэнсу всего наилучшего. В этом отношении моим приоритетом всегда была Формула-1, так что это то, чего я должен придерживаться до тех пор», — приводит слова Друговича издание Motorsport.

Другой гонщик «Астон Мартин» Стоффель Вандорн также заявлен на «24 часа Ле-Мана» в составе «Пежо». Пилот на симуляторе Джек Кроуфорд, выступающий в Формуле-2, сообщается, не имеет гоночной лицензии ФИА для участия в Формуле-1.

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