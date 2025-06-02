«Ферстаппен не таранил бы Расселла». Попов не согласился с теорией Ральфа Шумахера

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о предположении бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, что Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» умышленно протаранил Джорджа Расселла из «Мерседеса» на Гран-при Испании, чтобы занять место ниже третьего в личном зачёте и расторгнуть контракт.

«Тут, правда, кто-то вроде Ральфа Шумахера уже выступил с теорией заговора. Если до конца июня Макс не будет в тройке лучших, то он имеет право выйти из контракта без неустоек. Но тогда бы он Джорджа не таранил, понимаете? Если бы он хотел нарочно, чтобы его дисквалифицировали и он не брал очков, то его-то интерес, чтобы Джордж обогнал за третье место в чемпионате.

А так, если он его таранил, то кто знает, Расселл сошёл бы с дистанции… Ну, не знаю. Для меня это какая-то очень сложная теория. Я понимаю, в чём её обоснование, частично. Макс действительно может нарочно это делать, но всегда можно перекрутить двигатель, вылететь с трассы, и ты никогда не докажешь умышленность действий. Зачем набирать штрафные баллы, включать режим берсерка? Какой-то очень сложный способ, чтобы просто потерять одну позицию в чемпионате. Однако каждый останется при своём мнении», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.