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«Будешь работать в офисе». Монтойя раскритиковал инженера Хэмилтона Адами

«Будешь работать в офисе». Монтойя раскритиковал инженера Хэмилтона Адами
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя раскритиковал гоночного инженера Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» Риккардо Адами.

«Я не думаю, что должен быть в этом замешан, но со стороны их диалог звучит как: «Смотри, твой напарник может это сделать». Вот в чём проблема, вот и всё. Такое происходит довольно часто, и в какой-то момент Льюис должен будет разозлиться и вдруг попросить о смене инженеров или что-то в этом роде.

Потому что если он поменяет инженеров, то для людей вокруг него это будет хорошо. Инженеру, особенно с таким частым игнорированием по радио, нужно быть более профессиональным, чем сейчас. Такой человек вносит нездоровую атмосферу для него, для команды, это ни для кого не будет полезно.

Если бы я был в «Феррари», то оттаскал бы Адами за уши и сказал: «Если ты сделаешь это снова, то будешь работать в офисе за столом, потому что нас всё ещё не интересуют такие люди, ты понимаешь?» — приводит слова Монтойи издание GPblog.

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