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Леклер был вынужден покинуть пресс-конференцию после гонки в Испании через пять минут

Леклер был вынужден покинуть пресс-конференцию после гонки в Испании через пять минут
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», был вынужден покинуть пресс-конференцию после гонки девятого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года Гран-при Испании, в которой занял третье место.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

Шарль отсидел на пресс-конференции для обладателей подиума в районе пяти минут и был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за инцидент с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из команды «Ред Булл» на стартовой прямой во время рестарта в концовке гонки.

Леклер избежал штрафа от стюардов и сохранил третью позицию, завоевав второй подиум подряд.

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