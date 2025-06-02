Леклер был вынужден покинуть пресс-конференцию после гонки в Испании через пять минут

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», был вынужден покинуть пресс-конференцию после гонки девятого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года Гран-при Испании, в которой занял третье место.

Шарль отсидел на пресс-конференции для обладателей подиума в районе пяти минут и был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за инцидент с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из команды «Ред Булл» на стартовой прямой во время рестарта в концовке гонки.

Леклер избежал штрафа от стюардов и сохранил третью позицию, завоевав второй подиум подряд.