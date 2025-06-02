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Британский комментатор: Ферстаппен принёс извинения, не говоря слово «простите»

Британский комментатор: Ферстаппен принёс извинения, не говоря слово «простите»
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Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт высказался об инциденте между четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом из «Мерседеса» в концовке Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«С первого ракурса, который мы увидели, всё выглядело не так плохо, как на снимке с вертолёта, на котором видно, как он явно направляет болид в Джорджа Расселла. И это явно был преднамеренный манёвр. И я не думаю, что Макс Ферстаппен выступил бы сегодня с заявлением, если бы это не было сделано умышленно.

Однако я рад увидеть, что он опубликовал эти слова, что демонстрирует некоторое раскаяние. Кристиан Хорнер не особо много говорил об этом после вчерашней гонки. Полагаю, в тот момент он чувствовал, что не сможет защитить то, что невозможно как-то оправдать. Макс сгоряча, когда адреналин всё ещё бурлил в его жилах, не хотел извиняться, не хотел признавать, что это была ошибка и недооценка, но ему потребовалось время, чтобы обдумать это в течение ночи.

Он гораздо спокойнее относится к ситуации. И я думаю, что когда Макс признаёт этот инцидент ошибочным и не говоря: «Я сожалею о том, что произошло, простите», то это извинение. Я надеюсь, что мы также сможем в определённой степени подвести черту под этим, потому что это не те инциденты, которые я хотел бы видеть в карьере Макса Ферстаппена, потому что он намного лучше и выше данных происшествий», — приводит слова Крофта издание GPblog.

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