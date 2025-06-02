Лоусон признал вину за контакт с Берманом, который получил штраф в 10 секунд в Испании

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» взял на себя ответственность за контакт с Оливером Берманом из «Хааса» на Гран-при Испании во время их борьбы в первом повороте трассы.

На одном из кругов их болиды столкнулись, из-за чего Оливер срезал, но остался впереди, поскольку Лиам не сумел оказаться впереди на апексе. На следующем круге Лоусон вновь провёл атаку в первом повороте, а срезавший Берман не отдал позицию, за что был наказан 10 секундами.

«Честно говоря, чувствую себя потерянным, потому что машина была такой быстрой и мы действительно обладали гоночным темпом. Я догонял Оливера по секунде за круг, и, несмотря на то что ответственность за первый контакт полностью лежит на мне, на следующем круге он всё ещё боролся со мной изо всех сил.

Однако мы здесь для того, чтобы гоняться, так что я ничего не могу с этим поделать, но, конечно, мы оба потеряли много времени в этой борьбе», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.