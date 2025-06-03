Комментатор Крофт не согласился с Росбергом по поводу чёрного флага для Ферстаппена

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт не согласился с чемпионом Формулы-1 2016 года Нико Росбергом по поводу того, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл» должен был быть дисквалифицирован за столкновение с Джорджем Расселлом («Мерседес») на Гран-при Испании.

«Нико говорил: «Это чёрный флаг, это дисквалификация». И я полностью понимаю, к чему он клонит. Уверен, что многие люди, смотревшие прямую трансляцию, говорили примерно то же самое. Однако хотя 10-секундный штраф может показаться не таким уж большим, назначение этого наказания похоже на пощёчину. Стюарды отправили Макса на 10-е место.

Таким образом, он заработал всего одно очко и очень много потерял по сравнению с лидерами. Так что, я думаю, этот штраф — подходящее наказание и правильное. Конечно, они могли бы дать ему «стоп-энд-гоу», и он бы потерял все 30 секунд, лишившись очков. Но необязательно давать чёрный флаг, хотя я могу понять людей, призывающих к этому. Я не сторонник таких суровых наказаний. То, что произошло — достаточно, чтобы Макс в следующий раз дважды подумал», — приводит слова Крофта издание GPblog.