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Ферстаппен: никогда не говорил, что веду борьбу за чемпионство в 2025-м

Ферстаппен: никогда не говорил, что веду борьбу за чемпионство в 2025-м
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», подвёл итоги девятого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года Гран-при Испании, в котором финишировал пятым, но из-за штрафа в 10 секунд за инцидент с Джорджем Расселлом из «Мерседеса» откатился на 10-ю позицию.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Ну, во-первых, я никогда не говорил, что веду борьбу за чемпионство в этом году. Думаю, что до сих пор каждая гонка была сложной. Как я уже и говорил, когда в «Макларене» делают всё правильно, то они непобедимы, и, думаю, что в этом сезоне это совершенно очевидно», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

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