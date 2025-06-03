Росберг — о выступлении Хэмилтона на Гран-при Испании: ужасный день, невероятно плохо

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на недавнем Гран-при Испании. Напомним, британец в Барселоне показал шестой результат.

«Тяжело смотреть. Воскресенье оказалось для него ужасным, потому что он ехал медленно, что очень необычно. Как правило, в гонках он просто великолепен, а в этот раз гонка была невероятно плохой. И у него тоже нет ответов. А когда у гонщика нет ответов, ему действительно тяжело. Затем ты видишь, как твой товарищ по команде пробивается к третьему месту и оказывается на подиуме. В свете всего сезона это очень непростая ситуация», — приводит слова Росберга PlanetF1.

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