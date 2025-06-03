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Алонсо отреагировал на слова Ньюи о серьёзной проблеме «Астон Мартин»

Алонсо отреагировал на слова Ньюи о серьёзной проблеме «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», отреагировал на слова конструктора Эдриана Ньюи относительно проблемы команды.

«Наш симулятор совершенно не коррелирует данные, а это фундаментальный инструмент для исследований, так что отсутствие нормального симулятора является серьёзным ограничением», — говорил ранее Эдриан.

«Думаю, у всех симуляторов будут какие-то проблемы с корреляцией. Мне не кажется, что у какой-либо команды есть идеальный симулятор, которому можно доверять на 100%, потому что поведение машины на реальной трассе очень динамично и постоянно меняется от поворота к повороту и от сессии к сессии. Во время уикенда не бывает двух абсолютно одинаковых кругов из-за ветра, температуры, движения впереди — из-за всех этих факторов. Так что, когда пытаешься воспроизвести это на симуляторе, в стабильной и идеальной среде, всё выходит совсем по-другому», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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