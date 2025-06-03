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Дэвид Култхард — после Гран-при Испании: у Хэмилтона есть все основания для оптимизма

Дэвид Култхард — после Гран-при Испании: у Хэмилтона есть все основания для оптимизма
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением о выступлении гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на недавнем Гран-при Испании. В Барселоне Льюис показал шестой результат. Его товарищ по команде Шарль Леклер был третьим. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Полагаю, в середине Гран-при был момент, когда Льюис действительно соответствовал Шарлю. Так что у него есть все основания для оптимизма. Но прямо сейчас, как мне кажется, он немного сбит с толку из-за трудностей, с которыми ему приходится сталкиваться в «Феррари», — приводит слова Култхарда F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

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