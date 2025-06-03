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Штайнер высказался о штрафе Ферстаппена за инцидент с Расселлом в Испании

Штайнер высказался о штрафе Ферстаппена за инцидент с Расселлом в Испании
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на минувшем Гран-при Испании. Нидерландец за инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Повезло ли Ферстаппену с 10-секундным штрафом? О да. Я бы сказал, ему повезло, что ему дали такое наказание. Можно было бы поспорить, должен ли он был получить больший штраф или нет? Но это наказание всё равно сильно отбросило его назад. Он финишировал 10-м, заработав всего одно очко. Так что он нанёс себе некоторый урон, это точно», — сказал Штайнер на YouTube-канале talkSPORT Driving.

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