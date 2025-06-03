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Бриаторе высказался об обвинении в указании Пике-младшему устроить аварию в угоду Алонсо

Бриаторе высказался об обвинении в указании Пике-младшему устроить аварию в угоду Алонсо
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе вновь заявил, что не давал указания Нельсону Пике-младшему совершить аварию, чтобы помочь товарищу по команде «Рено» Фернандо Алонсо выиграть Гран-при Сингапура 2008 года.

«По ходу Гран-при Сингапура Формулы-1, прошедшего 28 сентября 2008 года, глава «Рено» Флавио Бриаторе и технический директор команды Пэт Симондс попросили меня специально попасть в аварию», — говорил ранее Пике-младший. Изначально Всемирный совет ФИА приговорил Бриаторе к пожизненной дисквалификации за его роль в инциденте. Позже решение было отменено Верховным судом Франции.

«Нет, мы с ним никогда не разговаривали об этом. Я вообще почти не общался с ним. Французский суд отменил мою дисквалификацию, наложенную ФИА, и присудил мне символическую компенсацию», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.

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