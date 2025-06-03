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«Мне бы в «Альпин» таких двух». Бриаторе назвал лучшего гонщика Формулы-1 в данный момент

«Мне бы в «Альпин» таких двух». Бриаторе назвал лучшего гонщика Формулы-1 в данный момент
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе не стал прямо отвечать на вопрос относительно величайшего гонщика Формулы-1 всех времён. Бриаторе подчеркнул, что в настоящий момент лучшим в «Королевских гонках», по его мнению, является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Кто является величайшим гонщиком всех времён? Я не знаю, как насчёт величайшего гонщика всех времён, потому что мы наблюдали за такими пилотами, как Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Фернандо Алонсо. Прямо сейчас номер один — это, безусловно, Макс Ферстаппен. Кого бы я хотел видеть в «Альпин»? Двух Ферстаппенов — потому что у меня две машины», — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.

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