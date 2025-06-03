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«Как история с Синнером». Бриаторе ответил, живёт ли он в Монако, чтобы не платить налоги

«Как история с Синнером». Бриаторе ответил, живёт ли он в Монако, чтобы не платить налоги
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос по поводу своего решения проживать в Монако.

«Выбрал ли я Монако, потому что там не платятся налоги? Я прожил в Нью-Йорке 15 лет, работая в «Бенеттоне». Затем, когда началось моё путешествие в Формуле-1, я переехал в Англию и оставался там ещё 20 лет. У меня не было банковского счёта в Италии с 1980-х годов. Монако очень похож на налоговую гавань? Да, это одна из причин, почему я сделал такой выбор. Но я живу здесь не для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов — я построил здесь бизнес. А для создания бизнеса выбираешь страны, которые предлагают большую налоговую защиту. Всё это похоже на историю с Янником Синнером: вместо того чтобы прославлять этого невероятного итальянского теннисиста, многие только и говорят о его резиденции. Обсуждают, где он на самом деле живёт и тренируется», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.

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