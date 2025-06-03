Лэнс Стролл, пропустивший Гран-при Испании, перенёс операцию — Mirror

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл перенёс операцию, сообщает издание Mirror.

Напомним, ранее стало известно, что канадец пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году.

По информации ресурса, лечением Стролла занималась та же команда специалистов, что и два года назад.

Ранее глава «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, что в команде надеются на возвращение Стролла к Гран-при Канады, который пройдёт с 13 по 15 июня в Монреале (Канада). Потенциальная замена канадца пока неизвестна.

Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице после переломов рук: