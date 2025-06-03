Марко раздражён из-за действий Ферстаппена в Испании
Поделиться
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оказался раздражён действиями пилота команды Макса Ферстаппена, ставшего участником инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Об этом информирует Motorsport Total со ссылкой на выступление Хельмута на Servus TV.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455
Марко не понравилось, что Ферстаппен сначала отпустил педаль газа, а после неожиданно ускорился. По словам Хельмута, поведение Ферстаппена было «неуместным», ведь он «потерял много очков».
Напомним, нидерландец за инцидент с Расселлом получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки. Джордж был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен».
Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:
Комментарии
- 3 июня 2025
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
15:46
-
14:41
-
14:26
-
13:37
-
13:14
-
12:10
-
11:50
-
11:09
-
09:59
-
00:40
-
00:10
- 2 июня 2025
-
23:53
-
23:28
-
22:58
-
22:31
-
21:48
-
21:17
-
20:52
-
20:37
-
19:32
-
19:14
-
18:56
-
18:19
-
18:05
-
17:37
-
17:11
-
16:56
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00