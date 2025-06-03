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Марко раздражён из-за действий Ферстаппена в Испании

Марко раздражён из-за действий Ферстаппена в Испании
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оказался раздражён действиями пилота команды Макса Ферстаппена, ставшего участником инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Об этом информирует Motorsport Total со ссылкой на выступление Хельмута на Servus TV.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

Марко не понравилось, что Ферстаппен сначала отпустил педаль газа, а после неожиданно ускорился. По словам Хельмута, поведение Ферстаппена было «неуместным», ведь он «потерял много очков».

Напомним, нидерландец за инцидент с Расселлом получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки. Джордж был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен».

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