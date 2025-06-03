Аркадий Цареградцев рассказал о необычной машине, которую готовит для RDS GP

Российский автогонщик, пилот команды «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев в интервью «Чемпионату» рассказал о необычной машине, которую готовит для RDS GP.

— В прошлом году вы обмолвились о создании дрифтового GR Yaris. Как обстоят дела с этой машиной?

— Сам Yaris закуплен, обвес для него, который придётся превратить в дрифтовый, закуплен, мотор закуплен, причём от BMW. Мы этот двигатель выбрали, потому что нам интересно и для нас это эксперимент. Если уж вся машина эксперимент, то почему бы и мотор экспериментальный не сделать? В Японии уже есть несколько дрифтовых GR Yaris, они классно едут. Машина красивая, мне понравилась, и решили построить свою.

Мы, скорее всего, будем в этом первыми, проблемы и трудности нас не пугают — всё должно получиться! Нам предстоит большая работа — надеюсь, за зиму справимся. Нас ждут радикальные переделки. Полностью машину всю изменить придётся. Болгарка, сварка — наше всё! Если не к следующему сезону, то в 2027 году автомобиль будет. На моторе JZ точно бы успели построить к сезону-2026, а на S58 посмотрим, как работа пойдёт.